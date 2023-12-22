В Петербурге снова выбирают лучшего каменщика

За ограниченное время конкурсанты должны были выполнить кирпичную кладку по заданным параметрам.

На территории ЖК "Северная долина" в пятый раз прошел региональный этап Национального конкурса "Строймастер". В конкурсе принимали участие сотрудники строительных компаний из Петербурга и Ленинградской области. Отдельно жюри оценивало студентов профильных учебных заведений, рассказал портал "Строительный Петербург".

Каждому участнику конкурса дано задание, все это будет укладываться по времени, после чего профессиональные жюри дают оценку каждому участнику конкурса. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

За ограниченное время конкурсанты должны были выполнить кирпичную кладку по заданным параметрам. Требование ко всем участникам: соблюсти все правила техники безопасности и учесть эстетическую составляющую.

В этом году конкурс проходит уже в 14-й раз, за это время в соревнованиях приняли участие более 300 человек. Победитель регионального этапа примет участие в федеральном конкурсе профессионального мастерства в Москве.

Также продолжается регистрация на конкурс "Лидеры строительной отрасли".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"