Продолжается регистрация на конкурс "Лидеры строительной отрасли"

Она продлится до 1 июня 2024 года.

Продолжается регистрация на участие в первом этапе IV Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли". Она продлится до 1 июня 2024 года.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", одной из тем этого сезона станут занятия с лучшими специалистами по применению и перспективам развития в строительстве искусственного интеллекта.

Конкурс пройдет в 4 этапа:

1. Дистанционный этап с 7 марта по 1 июня 2024 года: Регистрация на официальном сайте Конкурса, заполнение анкеты.

2. Дистанционный этап с 15 мая по 15 июня 2024 года: участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запись видеоинтервью о целях участия в конкурсе.

3. Дистанционный полуфинал с 20 июня по 15 июля 2024 года: участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств, демонстрируют свои профессиональные навыки в формате социальноэкономических игр.

4. Очный Финал с 8 по 11 августа 2024 года, в преддверии Дня Строителя: в рамках финала наставники проведут семинары для участников конкурса, конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес или социальную задачу (кейсы), примут участие в отраслевых бизнес-играх. Презентуют и защищают проекты, разработанные в рамках полуфинала.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли. А проекты победителей – в стратегию развития отрасли.

Фото: Лидеры строительной отрасли