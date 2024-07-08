В Петербурге назвали победителей чемпионата "Искатели профессий"

В этом году юные конкурсанты вновь состязались в одной из наиболее востребованных компетенций — "Технологии информационного моделирования (BIM)".

В Петербурге подвели итоги регионального чемпионата "Искатели профессий". Соревнования проходили с 1 по 15 марта на базе 25 образовательных учреждений города и объединили почти тысячу участников. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом году юные конкурсанты вновь состязались в одной из наиболее востребованных компетенций — "Технологии информационного моделирования (BIM)". В категории приняли участие школьники от 6 до 13 лет. Имена победителей были объявлены на церемонии награждения, состоявшейся 6 апреля.

В возрастной группе 6-8 лет победителем стал Ярослав Сабленков. Второе место заняла Таисия Филина, а бронзу получил Даниил Карасев. Среди участников 9-11 лет лучшим стал Денис Зинченко, вторым – Александр Быстров, третьим – Евгений Быстров. В старшей возрастной категории 12–13 лет первое место завоевала Ольга Голоскова, а серебро досталось Анне Савельевой.

Особое внимание уделяется именно старшей группе участников – ребятам 12–13 лет. Именно они становятся потенциальными участниками всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы", которое даёт старт будущей карьере в технических и инженерных специальностях.

Чемпионат "Искатели профессий" становится всё более масштабным и популярным проектом, направленным на раннюю профориентацию школьников и развитие ключевых компетенций, востребованных в строительной отрасли и смежных сферах.

Фото: Академия цифровых технологий