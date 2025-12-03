Школьники Петербурга поборются за победу в чемпионате "Искатели профессий"

Одним из самых заметных направлений стала технология информационного моделирования зданий (ТИМ) — современный инструмент, который активно применяется в строительстве.

В Петербурге завершается чемпионат "Искатели профессий", в котором участвуют школьники из города и Ленинградской области. Уже 15 марта станут известны имена победителей и призёров, в том числе в строительных номинациях. Комитет по строительству выступает многолетним партнером проекта, курируя одно из самых востребованных направлений — "Технологии информационного моделирования" (ТИМ). Номинации "Архитектура" и "Урбанистика" поддержали крупнейшие девелоперы региона.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в этом году в отборочном этапе приняли участие 2300 человек. Ребята выполняли задания в смешанном формате, а затем прошли серию практических занятий. Для них провели мастер-классы представители профильных вузов и партнёров проекта. Участники пробовали создавать проекты зданий и разрабатывать идеи развития городских территорий.

Одним из самых заметных направлений стала технология информационного моделирования зданий (ТИМ) — современный инструмент, который активно применяется в строительстве. Впереди у финалистов — заключительные испытания, после которых лучшие работы отметят на церемонии награждения.

Организатором чемпионата выступает "Академия технического творчества и цифровых технологий". Такие проекты помогают школьникам определиться с будущей профессией и получить первые практические навыки ещё во время учёбы.

Фото: портал "Строительный Петербург"