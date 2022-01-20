В Петербурге подвели итоги чемпионата "Искатели профессий"

Участие приняли более 900 школьников.

В Санкт-Петербурге завершился региональный чемпионат "Искатели профессий", в котором приняли участие 970 дошкольников и учеников младших классов из города и Ленинградской области. Финальные испытания прошли на площадке Академии цифровых технологий, где дети смогли попробовать себя в 70 различных профессиях, связанных со строительной отраслью. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участники направления информационного моделирования разрабатывали проект одноэтажного коттеджа с учетом всех коммуникаций. Те, кто выбрал специализацию "инфраструктура умных городов", создавали макет автономной теплицы с системой умного полива и освещения. Юные инженеры настраивали датчики, которые реагировали на нехватку воды или света, отправляя уведомления в приложение.

Самые младшие участники чемпионата конструировали архитектурные макеты. Им предстояло вырезать и склеить миниатюрные дома, размещая их на общем плане. Это задание помогало детям развивать пространственное мышление и чувство пропорций. Оценивали их работы специалисты строительной компании "Главстрой Санкт-Петербург".

Чемпионат охватил 25 образовательных площадок города и получил поддержку ведущих вузов, колледжей, индустриальных партнеров и Комитета по строительству. В этом году организаторы получили около 3000 заявок. После предварительного отбора в основной этап прошли 970 участников. Для них были организованы мастер-классы, экскурсии и встречи с профессионалами.

Проект стартовал в 2022 году и с каждым годом набирает обороты. В прошлом году соревнования проходили уже по 150 направлениям. Имена победителей объявят 6 апреля на торжественной церемонии награждения.

Организаторы отмечают, что главная цель чемпионата — познакомить детей с разными профессиями, дать возможность попробовать себя в различных сферах и сформировать представление о будущем выборе. Для старшей возрастной категории "Искателей" (12-13 лет) это также возможность подготовиться к участию во всероссийском чемпионате "Профессионалы".

Видео: портал "Строительный Петербург"