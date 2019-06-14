В Смольном наградили выдающихся жителей Петербурга

Наградами удостоены ученые, медики, деятели культуры, педагоги, работники жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, промышленности.

В Смольном 11 июня вручили государственные награды выдающимся петербуржцам. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Наградами удостоены ученые, медики, деятели культуры, педагоги, работники жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, промышленности. От имени президента РФ Владимира Путина награды вручил губернатор Петербурга.

Сегодня здесь люди разных профессий и возрастов. Это прекрасный пример того, насколько богат Петербург талантами в самых разных сферах. Благодаря всем вам наш город развивается, добивается новых успехов и побед. Губернатор Петербурга

Было вручено свыше 60 наград, в числе которых – ордена, медали, почетные звания, грамоты и знаки, Благодарности и Благодарственные письма президента РФ.

Среди награжденных – ученый, научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН Владимир Окрепилов. Он удостоен Ордена "За Заслуги Перед Отечеством" III степени за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. С участием ученого разработали Стратегию развития Петербурга.

Также наградили президента Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Анатолия Оводенко и ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Анну Кислицыну.

Ранее на Piter.TV: ученым Петербурга вручили премии городского правительства.

Фото: пресс-служба Смольного