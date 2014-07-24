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Ленинградские лыжницы взяли серебро и бронзу на Первенстве России в Коми
Сегодня, 13:39
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Ленинградские лыжницы взяли серебро и бронзу на Первенстве России в Коми

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Варвара Калинина завоевала серебряную медаль, а Мария Нагавкина финишировала третьей, получив бронзу.

В селе Выльгорт (Республика Коми) стартовало Первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов 19–20 лет, которое продлится с 21 по 27 июля. 

В первый соревновательный день, в среду, 22 июля, прошла гонка на лыжероллерах с раздельным стартом свободным стилем. Спортсменки сборной Ленинградской области показали высокий результат: Варвара Калинина завоевала серебряную медаль, а Мария Нагавкина финишировала третьей, получив бронзу.

Две медали в первый соревновательный день – это результат огромной работы спортсменок, ежедневных тренировок и качественного руководства тренерского штаба. Поздравляем команду с успешным выступлением! Продолжаем болеть за наших!

Комитет по спорту Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко поручил за три года модернизировать роддома и женские консультации в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба Комитета по спорту Ленобласти

Теги: ленобласть, спорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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