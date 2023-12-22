Во Всеволожском районе ГАЗель сбила школьницу

Десятиклассница переходила проезжую часть дороги вне зона пешеходного перехода.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП во Всеволожском районе с пострадавшей несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 3 апреля на 25 километре автодороги "Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск" 56-летний водитель автомобиля ГАЗель NEXT, двигаясь от деревни Мяглово в сторону деревни Колтуши, наехал на ученицу 10 класса, которая переходила проезжую часть дороги вне зона пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в ДТП на набережной Чёрной речки пострадали два человека.

Фото: Piter.tv