Автомобиль сбил девятилетнюю девочку на Петроградке

У пострадавшей диагностировали разрыв мягких тканей колена.

Утром во вторник, 1 декабря, на Большом проспекте Петроградской стороны автомобиль сбил девятилетнюю девочку. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как именно произошел наезд, пока не установлено, но, судя по видео, маленькая петербурженка неожиданно выскочила на проезжую часть. Известно, что девочку госпитализировали в детскую больницу в состоянии средней тяжести, медики диагностировали пострадавшей разрыв мягких тканей правого колена.

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Матроса Железняка пострадали двое.

Видео: Piter.TV