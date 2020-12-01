Автомобиль сбил девятилетнюю девочку на Петроградке

Утром во вторник, 1 декабря, на Большом проспекте Петроградской стороны автомобиль сбил девятилетнюю девочку. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.
Как именно произошел наезд, пока не установлено, но, судя по видео, маленькая петербурженка неожиданно выскочила на проезжую часть. Известно, что девочку госпитализировали в детскую больницу в состоянии средней тяжести, медики диагностировали пострадавшей разрыв мягких тканей правого колена.
Ранее мы писали, что в ДТП на улице Матроса Железняка пострадали двое.
Видео: Piter.TV
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