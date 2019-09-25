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На Товарищеском проспекте сбили 15-летнего велосипедиста
Сегодня, 10:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Товарищеском проспекте сбили 15-летнего велосипедиста

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Подросток пересекал проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.           

Вечером 13 августа у дома 20/27 по Товарищескому проспекту 30-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 15-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть на запрещенный сигнал светофора, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В Янино мужчина умышленно наехал на пенсионерку на электросамокате.

Фото: Piter.tv

Теги: велосипедист, товарищеский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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