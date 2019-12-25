В Янино мужчина умышленно наехал на пенсионерку на электросамокате

Хулигана разыскивает полиция.

Полиция Всеволожского района ищет хулигана, умышленно наехавшего на пожилую женщину на электросамокате. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы 10 августа поступило сообщение от очевидцы о происшествии в Янино. Около 15:30 на Новой улице неизвестный, грубо нарушая общественный порядок, наехал на электросамокате не 74-летнюю прохожую. После этого мужчина скрылся.

По данным врачей, пенсионерке причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома лодыжки и правой большеберцовой кости со смещением костных отломков. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне на трассе "Кола" в Ленобласти в автомобиль "скорой" въехала иномарка.

Фото: Piter.tv