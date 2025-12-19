Уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения возбудили в Петербурге

Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждил уголовное дело по п. "а" ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения) по факту надругательства на местом захоронения в отношении двух местных жителей.
Установлено, что в ночь с 27 на 28 июня 2025 года молодые люди, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, проникли на территорию Сестрорецкого кладбища и совершали противоправные действия, порочащие достоинство места захоронения и мемориального сооружения.
Подозреваемые задержаны правоохранительными органами, они признали свою вину. Ведётся комплекс процессуальных действий для полного установления деталей происшествия.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
