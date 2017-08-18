В Петербурге гастроэнтеролог объяснил, нужно ли пить воду по утрам

Добавлять лимон или мед не стоит – они увеличивают кислотность.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" гастроэнтеролог Сергей Троцюк рассказал, полезно ли пить воду с утра натощак.

Да, действительно, это полезно – утром натощак выпивать стакан воды. Во время сна наш организм работает, и мы за ночь примерно 1,5 литра жидкости теряем. И стакан воды, в первую очередь, восстанавливает водно-электролитный баланс. Сергей Троцюк, гастроэнтеролог

Отмечается, что вода должна быть комнатной температуры – 25-27 градусов, поскольку холодный напиток может вызвать спазм. Добавлять лимон или мед не стоит – они увеличивают кислотность. Вода с оливковым маслом тоже не несет пользы для организма.

Кроме того, существует мнение о том, что необходимо ежедневно выпивать 2 литра воды. По словам врача, это миф.

Не надо заливать себя водой. Вам ни один кардиолог, ни один нефролог не скажет, что это хорошо. С каждым литром воды вы нагружаете сердечно-сосудистую систему, в частности – сердце. Сергей Троцюк, гастроэнтеролог

Суточная норма воды для всех разная и зависит от особенностей организма.

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор Ленобласти раскрыл нюансы употребления свежевыжатых соков.

Фото: pxhere