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В Петербурге гастроэнтеролог объяснил, нужно ли пить воду по утрам
Сегодня, 17:00
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В Петербурге гастроэнтеролог объяснил, нужно ли пить воду по утрам

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Добавлять лимон или мед не стоит – они увеличивают кислотность.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" гастроэнтеролог Сергей Троцюк рассказал, полезно ли пить воду с утра натощак. 

Да, действительно, это полезно – утром натощак выпивать стакан воды. Во время сна наш организм работает, и мы за ночь примерно 1,5 литра жидкости теряем. И стакан воды, в первую очередь, восстанавливает водно-электролитный баланс. 

Сергей Троцюк, гастроэнтеролог 

Отмечается, что вода должна быть комнатной температуры – 25-27 градусов, поскольку холодный напиток может вызвать спазм. Добавлять лимон или мед не стоит – они увеличивают кислотность. Вода с оливковым маслом тоже не несет пользы для организма. 

Кроме того, существует мнение о том, что необходимо ежедневно выпивать 2 литра воды. По словам врача, это миф. 

Не надо заливать себя водой. Вам ни один кардиолог, ни один нефролог не скажет, что это хорошо. С каждым литром воды вы нагружаете сердечно-сосудистую систему, в частности – сердце. 

Сергей Троцюк, гастроэнтеролог 

Суточная норма воды для всех разная и зависит от особенностей организма. 

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор Ленобласти раскрыл нюансы употребления свежевыжатых соков. 

Фото: pxhere 

Теги: вода, здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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