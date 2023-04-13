Надежность теплоснабжения жителей Адмиралтейского района повышал робот

Так, заменено 29 метров теплопровода.

Робот помог специалистам АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" повысить надежность теплоснабжения 55 тыс. жителей Адмиралтейского района, сообщили в городском комитете по энергетике 8 октября.

Ненадежный участок тепломагистрали "Северная ТЭЦ-15" был выявлен в ходе комплексного обследования тепловых сетей района. Теплоэнергетики провели внутритрубную диагностику магистральной и распределительной сетей, которые проходят по Красноармейскому мосту и двум сторонам набережной реки Фонтанки у объекта.

Так, заменено 29 метров теплопровода. Через него осуществляется теплоснабжение 288 зданий, в том числе – 171 жилого дома, двух лечебных и двух детских учреждений.

Предприятие с особою тщательностью ведет ежедневную эксплуатацию теплопроводов, проходящих по пешеходным и проезжим мостам, поскольку это – главные связующие коммуникации зданий и учреждений островных массивов города. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Объемы диагностики с применением современных технологий и превентивного ремонта стремительно наращиваются. В этом году специалисты предприятия просканируют роботом свыше 4 тыс. метров.

Ранее мы рассказывали о том, что модернизация тепломагистрали "Московская" в Петербурге завершена.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга