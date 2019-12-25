Утром 28 апреля над Ленобластью сбили 2 БПЛА

Также на данный момент в аэропорту "Пулково" сняли ограничения на взлет и посадку.

Силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

По данным Минобороны РФ, два дрона были сбиты над Ленинградской областью за час с 7:30 до 8:30 мск.

Также на данный момент в аэропорту "Пулково" сняли ограничения на взлет и посадку, сообщила Росавиация. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 воздушных судов.

Региональные власти в Курской области поручили создать награду для людей, которые внесли вклад в освобождение российской территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

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Фото: unsplash (Félix Besombes)