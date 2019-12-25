В РФ начнут реализовывать нацпроект "Инфраструктура для жизни"

В России готовятся к реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" после заседания Штаба по региональному развитию. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", благодаря этому, качество дорожного покрытия в регионах больше не должно находиться в прямой зависимости от лоббистских возможностей губернаторов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, представляя главам регионов наработки федерального правительства по нацпроекту, особо подчеркнул его комплексность. На федеральном уровне определено 2 300 опорных населенных пунктов, развитию которых будет уделяться особое внимание на федеральном уровне. Около 200 из них получат мастер-планы. В уже развивающихся по таким планам городах работают не только над дорогами, связью, энергетикой и ЖКХ.

Целый ряд дорог также были объединены в единую опорную сеть. В нее включили дороги вне зависимости от их формального статуса: и федеральные, и региональные, и местного значения. И глава государства ставит задачу обеспечить единое качество дорог вне зависимости от того, какой уровень власти несет ответственность за его поддержание. Может и ситуаций, когда новый асфальт срочно вскрывается, чтобы проложить очень важный трубопровод, станет меньше. Ведь теперь и дорога и трубопровод запланированы в рамках одного нацпроекта. Telegram-канал "Мейстер"

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