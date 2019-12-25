Национальный кампус центра "Сириус" разместят в ДК им. Кирова

Будущих студентов ждут занятия по новейшим направлениям науки и техники, таким как искусственный интеллект, биоинформатика, биоинженерия, энергетика будущего поколений, кораблестроение, а также вопросы экологии и климата.

Национальный научно-технологический центр "Сириус" займёт здание Дворца культуры имени С.М. Кирова на Васильевском острове, которое было национализировано властями Санкт-Петербурга. Новость опубликовала "Российская газета".

По сведениям администрации города, запуск первых образовательных курсов в новом Национальном кампусе технологического лидерства и развития критических технологий намечен на весну 2026 года. Представители образовательного центра уже занимаются подготовкой учебных программ.

Будущих студентов ждут занятия по новейшим направлениям науки и техники, таким как искусственный интеллект, биоинформатика, биоинженерия, энергетика будущего поколений, кораблестроение, а также вопросы экологии и климата.

Кампус нацелен на подготовку талантливой молодёжи Северо-Западного федерального округа, многие из которых уже добивались успехов в научных проектах и олимпиадных состязаниях Образовательного центра "Сириус", пояснили в самом центре.

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района Петербурга