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Начальник отдела петербургского ГИБДД заставил подчиненных чинить его машины
Сегодня, 22:40
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Начальник отдела петербургского ГИБДД заставил подчиненных чинить его машины

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За это он получил год принудительных работ с удержанием 20% зарплаты.

Калининский районный суд Северной столицы огласил приговор Александру Еремину, которого уличили в превышении должностных полномочий, – передают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что с сентября 2019-го по февраль 2022-го фигурант уголовного дела, занимая должность начальника 11-го отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, привлек своих подопечных к ремонту и обслуживанию нескольких автомобилей. Делали они это за свой счет.

В конечно итоге подчиненные Еремина потратили на ремонт и обслуживание машин свыше 211 тыс. рублей. Свою вину злоумышленник признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ст.53.1 УК РФ заменил лишение свободы на 1 год принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV

Теги: гибдд, превышение должностных полномочий, приговор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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