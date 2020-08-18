На Пулковском шоссе достроили начальную школу на 200 мест

Застройщик безвозмездно передаст школу городу.

В Московском районе Петербурга завершено строительство начальной школы. Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на Пулковском шоссе, 20, корпус 5, строение 1, выдано Холдингу "РСТИ", рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание общей площадью 8 613 м2 рассчитано на 200 учеников. В школе, кроме учебных классов есть компьютерные классы, кабинеты для занятия творчеством, бассейн, физкультурный зал, столовая. На прилегающей к школе территории обустроены игровые площадки.

Застройщик безвозмездно передаст школу городу.

В Колпино ввели школу на 825 мест.