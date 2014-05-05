В Колпино ввели школу на 825 мест

Трехэтажное здание площадью 23 760 кв.м включает блоки для начальных классов и учащихся среднего и старшего звена.

В Колпино на улице Севастьянова, 32, введена в эксплуатацию новая школа на 825 мест. Проект реализован в рамках национального проекта "Образование" с привлечением федеральных средств. Строительством занимался "СПб Реновация", контроль осуществлял СПб ГБУ "Управление строительными проектами", рассказал портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание площадью 23 760 кв.м включает блоки для начальных классов и учащихся среднего и старшего звена. В школе имеются современные учебные классы, актовый зал, мастерские, мультимедийные кабинеты и библиотека. Спортивный блок оснащен двумя бассейнами и спортивными залами.

На прилегающей территории оборудована спортивно-физкультурная зона с искусственным покрытием и зоны отдыха. Также выполнено комплексное озеленение.

Ранее на проспекте Патриотов ввели в эксплуатацию школу на 825 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"