На проспекте Патриотов ввели в эксплуатацию школу на 825 мест

Новая школа располагается на проспекте Патриотов, дом 24, корпус 2, строение 1, и предназначена для учащихся 1-11 классов.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Красносельском районе. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Госстройнадзор.

Новая школа располагается на проспекте Патриотов, дом 24, корпус 2, строение 1, и предназначена для учащихся 1-11 классов. Учебное учреждение оборудовано современными учебными и спортивными помещениями, включая два бассейна, два зала для занятий физкультурой и хореографией, актовый зал и библиотеку с читальным залом.

Около школы располагаются физкультурно-спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола, прыжков в длину и высоту, беговыми дорожками, футбольным полем и полосой препятствий. Также предусмотрена зона отдыха с игровыми площадками.

Фото: Госстройнадзор