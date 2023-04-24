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На проспекте Патриотов ввели в эксплуатацию школу на 825 мест
Сегодня, 12:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Патриотов ввели в эксплуатацию школу на 825 мест

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Новая школа располагается на проспекте Патриотов, дом 24, корпус 2, строение 1, и предназначена для учащихся 1-11 классов.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Красносельском районе. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Госстройнадзор.

Новая школа располагается на проспекте Патриотов, дом 24, корпус 2, строение 1, и предназначена для учащихся 1-11 классов. Учебное учреждение оборудовано современными учебными и спортивными помещениями, включая два бассейна, два зала для занятий физкультурой и хореографией, актовый зал и библиотеку с читальным залом.

Около школы располагаются физкультурно-спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола, прыжков в длину и высоту, беговыми дорожками, футбольным полем и полосой препятствий. Также предусмотрена зона отдыха с игровыми площадками.

Фото: Госстройнадзор

Теги: госстройнадзор, проспект патриотов, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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