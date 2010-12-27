Градозащитники вместе с ГУВД не дают расслабиться интим-салонам Петербурга

В большинстве районов культурной столицы сократилось количество нелегальной рекламы.

9 апреля общественное движение "Красивый Петербург" рассказал о промежуточных итогах совместной деятельности с ГУВД по борьбе с незаконной рекламой борделей, а также по мониторингу таких заведений.

В организации рассказали, что сейчас под наблюдением находятся все районы города. В Васильевском районе за время мониторинга количество борделей, расклеивающих объявления, сократилось с пяти до одного. В Петроградском районе подобная реклама сошла на нет. Особые трудности наблюдаются в центре Петербурга, так как там постоянно закрываются и открываются новые заведения интим-услуг. Существует пять постоянных объектов, однако их деятельность пресечь не удается. Аналогичная ситуация наблюдается в Выборгском районе. Активисты отмечают, что в этой части города количество борделей зашкаливает. Положительную тенденцию удалось увидеть только в марте. Число таких заведений снизилось с 15 до 12.

Месяц назад под наблюдение правоохранительных органов и градозащитников попал Фрунзенский район, на территории которого действуют 8 борделей. За указанное время стали наблюдаться положительные сдвиги. Такого результата, к сожалению, не удается достигнуть в Приморском районе. За три месяца только одна точка перестала расклеивать нелегальную рекламу.

В Московском и Пушкинском районах расклейщики отличаются особой агрессивностью:

12 марта в ЦОПАЗ ГУВД вместе с результатами наблюдения было передано и заявление об угрозах, поступающих горожанам от "работников" борделей. В целях профилактики нападений расклейщиков на людей была организована встреча с заместителем начальника УМВД России по Московскому району. Общественное движение "Красивый Петербург"

Улучшений почти не наблюдается в Адмиралтейском и Невском районах. Несмотря на обращения местных жителей, бороться с интим-салонами сложно.

Исходя из результатов взаимодействия с полицией, можно сказать, что чистота и отсутствие засилья мусорной рекламы могут быть только в том районе, в котором местная полиция искренне заинтересована победить мусорную рекламу. Примером могут служить Василеостровский и Петроградский районы. Общественное движение "Красивый Петербург"

Общественники призывают жителей города быть внимательнее к цветным бумажкам на зданиях, остановках и столбах. Любая информация послужит помощью для создания отчетов для полиции, которая позже наносит нарушителям визиты.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что расклейщик запрещенной рекламы напал на активиста.

Фото: Общественно движение "Красивый Петербург"