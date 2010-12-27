Расклейщик запрещенной рекламы напал на активиста

Градозащитникам не дают срывать объявления интим-услуг и микрозаймов.

В Адмиралтейском районе вечером 4 апреля на активиста движения "Красивый Петербург" Владимира, напал расклейщик незаконной рекламы. Градозащитник фотографировал цветные приклеенные бумажки, когда заметил, что за ним наблюдают.

Во избежание конфликта активист перешел на другую сторону дороги, но в этот момент на него набросился расклейщик тех самых объявлений и попытался завалить на землю. Владимир смог вырваться и бежать.

Как отмечают представители "Красивого Петербурга", это уже не первый подобный инцидент за время их деятельности. Расклейщики рекламы интим-услуг, кредитов и прочего очень агрессивно реагируют на бдительных жителей города, который срывают "плоды их труда".

Полиция редко находит преступников, что порождает еще больший произвол расклейщиков. "Красивый Петербург"

Сегодня, 5 апреля, в связи с участившимися случаями нападений на активистов, участники движения хотят посетить приемную начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ленинградской области Усманоа С. П., чтобы подать жалобу на бездействие полиции.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге отмоют и отремонтируют более пяти тысяч фасадов.

Фото: "Красивый Петербург"