В Петербурге отмоют и отремонтируют более пяти тысяч фасадов

От пыли и грязи планируют очистить более 700 лицевых фасадов и 4 689 фасадов на уровне первого этажа.

В Петербурге отмоют и отремонтируют более 500 фасадов домов. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили на сайте отраслевого портала ЖКХ Петербурга.

К 1 апреля администрации районов и Жилищный комитет составили план на 2018 год. С 1 по 30 апреля в городе началась промывка фасадов. От пыли и грязи планируют очистить более 700 лицевых фасадов и 4 689 фасадов на уровне первого этажа. Власти города также обязали управляющие компании "простучать" штукатурный слой на фасадах и провести их консервацию. Это мера проводится, чтобы обезопасить горожан, и на голову петербуржцам не сыпалась лепнина. В опасных зонах выставят ограждения.

В этом году районные администрации сформировали программы, где указано число фасадов, подлежащих ремонту – это 310 домов в 14 районах Петербурга. К этой цифре также прибавили ремонт фасадов 249 жилых домов. В целом, в городе за четыре месяца обновят более 500 зданий.

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