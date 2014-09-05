В Петербурге до 2030 года восстановят фасады 255 зданий и памятников

Более 1 млрд руб потребуется для реставрации объектов культурного наследия.

В Санкт-Петербурге до 2030 года проведут реставрацию фасадов 255 объектов культурного наследия, сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

В городе завершены работы по обновлению фасадов нескольких домов-памятников, среди них дом Н. Н. Никонова на улице Достоевского, дом П. Т. Бадаева на улице Восстания и дом А. М. Александрова на Кирочной улице.

По государственной программе развития культуры КГИОП уделяет особое внимание зданиям на Невском проспекте. Уже восстановлены более 40 домов, к 2027 году планируется реставрация еще 10 объектов, включая дом А. Г. Чадаева, дом А. И. Трейберга и дом И. Ф. Александровского.

В 2025 году начнутся работы по реставрации Главного штаба и Министерства, Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, а также дома Петрово-Соловово (З. Н. Юсуповой) на Невском проспекте.

КГИОП запросил на эти цели более 1 млрд руб.

Фото: КГИОП Петербурга