В Петербурге могут обязать магазины указывать наценки на социально значимые продукты

Если документ будет принят, Санкт-Петербург станет первым городом в России, где продавцов обяжут отображать наценки на социально значимые товары

В Санкт-Петербурге на рассмотрение городского Заксобрания поступил проект постановления, который обяжет магазины указывать процентную наценку на социально значимые продукты. Эта мера направлена на повышение прозрачности ценообразования, борьбу с необоснованным ростом цен и усиление контроля со стороны надзорных органов, рассказал "Коммерсантъ".

Автор законопроекта, депутат Андрей Рябоконь, пояснил, что инициатива направлена на защиту беднейших слоев населения, которые особенно страдают от постоянного повышения цен. В проекте указано, что наценки на такие продукты, как мясо, молоко, хлеб, крупы, овощи и фрукты, зачастую не отражают реальную стоимость их закупки, что ведет к спекуляциям. Предполагается, что ретейлеры будут обязаны указывать размер наценки в процентах от закупочной цены рядом с итоговой стоимостью товара.

Если документ будет принят, Санкт-Петербург станет первым городом в России, где продавцов обяжут отображать наценки на социально значимые товары. После одобрения на местном уровне проект будет направлен в Госдуму для внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство. Тем не менее, в комитете Госдумы по промышленности и торговле считают, что эта мера вряд ли окажет значительное влияние на замедление роста цен, так как основной причиной увеличения стоимости товаров остаются внешние рыночные факторы.

В Петербурге за девять месяцев проверили более 6,4 тыс. образцов молока.

Фото: Piter.tv