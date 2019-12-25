В Петербурге за девять месяцев проверили более 6,4 тыс. образцов молока

За нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу следят за тем, чтобы предприятия, которые занимаются производством, хранением и продажей молочной продукции, соблюдали все установленные законом требования. Так, за девять месяцев 2024 года было проверено более 6,4 тыс. образцов на качество и безопасность.

По результатам около 2% проб не соответствуют нормам по микробиологическим показателям, а в 1,8% проб нашли признаки фальсификации. При этом ни в одной из них не обнаружили ГМО, превышения содержания антибиотиков или радиоактивных веществ.

Во время проверок также выявили нарушения правил хранения и реализации молочной продукции. Некоторые производители не обеспечивали правильную маркировку своей продукции, а часть товаров не соответствовала техническим регламентам. Вся такая продукция была изъята из продажи. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

За нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности.

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Фото: Piter.TV