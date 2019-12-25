В Петербурге к 9 мая набирают "Волонтеров Победы"

Новички пройдут обучение в Центре подготовки волонтерского корпуса.

Набор "Волонтеров Победы" к 9 мая стартовал в Петербурге. Добровольцем может стать любой желающий с 14 лет, рассказали в администрации Красногвардейского района.

Новички пройдут обучение в Центре подготовки волонтерского корпуса, который специально создан в рамках подготовки к 80-й годовщине Победы. Ключевые темы занятий – исторические знания, взаимодействие в команде, психологические особенности пожилых людей, поведение в ситуациях неопределенности и другие.

В настоящее время идут набор и обучение волонтеров. Зарегистрироваться можно на официальном сайте добровольцев.

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Фото: Piter.TV