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В Петербурге к 9 мая набирают "Волонтеров Победы"
Сегодня, 12:43
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В Петербурге к 9 мая набирают "Волонтеров Победы"

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Новички пройдут обучение в Центре подготовки волонтерского корпуса.

Набор "Волонтеров Победы" к 9 мая стартовал в Петербурге. Добровольцем может стать любой желающий с 14 лет, рассказали в администрации Красногвардейского района. 

Новички пройдут обучение в Центре подготовки волонтерского корпуса, который специально создан в рамках подготовки к 80-й годовщине Победы. Ключевые темы занятий – исторические знания, взаимодействие в команде, психологические особенности пожилых людей, поведение в ситуациях неопределенности и другие. 

В настоящее время идут набор и обучение волонтеров. Зарегистрироваться можно на официальном сайте добровольцев. 

Ранее на Piter.TV: "Ночлежка" угостит всех желающих фирменным чаем Ночного автобуса в "Севкабеле". 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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