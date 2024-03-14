"Ночлежка" угостит всех желающих фирменным чаем Ночного автобуса в "Севкабеле"

Каждый сможет заглянуть внутрь автобуса, осмотреть его интерьер и даже посидеть за рулем.

Благотворительная организация "Ночлежка" объявила о завершении работы своего старого Ночного автобуса, который на протяжении восьми лет обеспечивал питанием нуждающихся на улицах Петербурга. В предстоящие выходные, 1 и 2 марта, автобус совершит свою последнюю остановку на территории "Севкабель порта" рядом с пространством "Цех".

В субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00 волонтеры "Ночлежки" предложат всем желающим бесплатный чай из термосов — именно такой ежедневно раздают бездомным, посещающим остановки автобуса. В дополнение к этому гостям предложат кофе и легкие сладости. Каждый сможет заглянуть внутрь автобуса, осмотреть его интерьер и даже посидеть за рулем.

Посетители смогут ознакомиться с мини-экспозицией, посвященной истории проекта, получить памятную открытку с изображением Ночного автобуса, послушать рассказы волонтеров и истории клиентов. Кроме того, все желающие смогут внести вклад в приобретение нового автомобиля для проекта, сделав пожертвование через QR-код или оставив деньги в специальной копилке.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге "Ночлежка" принимает блины для бездомных людей.

Фото: Виктория Дунаевская