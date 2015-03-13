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В Петербурге "Ночлежка" принимает блины для бездомных людей
Сегодня, 14:30
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В Петербурге "Ночлежка" принимает блины для бездомных людей

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Также предлагается приносить начинки отдельно в заводской упаковке – джемы и сгущенное молоко.

Благотворительная организация "Ночлежка" в Петербурге принимает блины для бездомных людей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 26 февраля. 

Принимаем любые блины – на воде, на молоке, дрожжевые, постные. Главное – без начинки, поскольку она быстро портится. Можно заказывать доставку, можно брать в кафе и приносить к нам на Боровую, 112Б, с 10 утра до 21 вечера. 

Даниил Александров, сотрудник "Ночлежки"

Также предлагается приносить начинки отдельно в заводской упаковке – джемы и сгущенное молоко. 

Контактные данные размещены на сайте организации. Блины принимают до 2 марта включительно.

Ранее на Piter.TV: в Парке 300-летия Петербурга пройдут масленичные гуляния. 

Фото: pxhere 

Теги: масленица, ночлежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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