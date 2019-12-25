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В Парке 300-летия Петербурга пройдут масленичные гуляния
Сегодня, 10:49
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В Парке 300-летия Петербурга пройдут масленичные гуляния

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Для посетителей обустроят фотозоны в виде героев сказок, матрешек, дымковских игрушек и самоваров.

ГАТИ Петербурга выдала ордер для проведения Масленицы в Парке 300-летия 2 марта. Вместо традиционного обряда избавления от ненужного с помощью огня, гостей ожидает пиксельная инсталляция, которая представит современный взгляд на смену сезонов и обновление, рассказали в пресс-службе инспекции. 

Кроме того, для посетителей обустроят фотозоны в виде героев сказок, матрешек, дымковских игрушек и самоваров. Также состоятся мастер-классы, где каждый сможет создать сувенир своими руками. 

Работы проведут с 28 февраля по 4 марта. 

Ранее на Piter.TV: 1,5 тыс. блинов раздадут на Масленицу на озере Долгом. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум") 

Теги: масленица, парк 300-летия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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