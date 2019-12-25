Полторы тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом
Администрация Приморского района 2 марта приглашает петербуржцев и гостей города на весёлое уличное гулянье "Масленица". В этот день в парке "Озеро Долгое" (пересечение пр. Королёва и Ольховой ул.) можно будет окунуться в атмосферу народных традиций и весело проводить зиму.
Организаторы приготовят 1,5 тысячи блинов, которыми угостят всех желающих. На сцене выступят народные коллективы – вокальные и танцевальные ансамбли. Любителям активного отдыха предложат принять участие в конкурсах, традиционных русских забавах и состязаниях.
Для любителей рукоделия будет работать шатёр с мастер-классами. Опытные рукодельницы помогут создать своими руками масленичное солнышко или смастерить из бумаги тематические масленичные поделки.
Вход свободный.
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Фото: unsplash (Ala)
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