На сцене выступят народные коллективы.

Полторы тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом

Администрация Приморского района 2 марта приглашает петербуржцев и гостей города на весёлое уличное гулянье "Масленица". В этот день в парке "Озеро Долгое" (пересечение пр. Королёва и Ольховой ул.) можно будет окунуться в атмосферу народных традиций и весело проводить зиму.

Организаторы приготовят 1,5 тысячи блинов, которыми угостят всех желающих. На сцене выступят народные коллективы – вокальные и танцевальные ансамбли. Любителям активного отдыха предложат принять участие в конкурсах, традиционных русских забавах и состязаниях.

Для любителей рукоделия будет работать шатёр с мастер-классами. Опытные рукодельницы помогут создать своими руками масленичное солнышко или смастерить из бумаги тематические масленичные поделки.

Вход свободный.

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Фото: unsplash (Ala)