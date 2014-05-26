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На набережной Обводного канала потушили "Опель"
Сегодня, 14:54
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На набережной Обводного канала потушили "Опель"

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В машине горел моторный отсек.

Сегодня, 12 июля, в Центральном районе произошел пожар. На набережной Обводного канала у дома № 29 горел автомобиль марки "Опель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:24. В машине происходило горение в моторном отсеке.

Во время пожара никто не пострадал. Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины. В 13:35 возгорание  ликвидировали.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в переулке Пирогова утром произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, мчс, набережная обводного канала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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