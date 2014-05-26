На набережной Обводного канала потушили "Опель"

Сегодня, 12 июля, в Центральном районе произошел пожар. На набережной Обводного канала у дома № 29 горел автомобиль марки "Опель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:24. В машине происходило горение в моторном отсеке.
Во время пожара никто не пострадал. Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины. В 13:35 возгорание ликвидировали.
Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что в переулке Пирогова утром произошел пожар.
Фото: Piter.tv
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