У моста Бетанкура водитель пострадал в ДТП из-за своей невнимательности

Свидетели рассказали, что водитель, проезжая по набережной Макарова в правом ряду, с которого можно повернуть только направо, поехал прямо на красный сигнал и "зеленую стрелку направо".

Очевидцы опубликовали на YouTube видео, где водитель из-за своей невнимательности попала в ДТП под мостом Бетанкура.

Свидетели рассказали, что водитель, проезжая по набережной Макарова в правом ряду, с которого можно повернуть только направо, поехал прямо на красный сигнал и "зеленую стрелку направо". У моста Бетанкура этот автомобиль был подбит съезжающими с этого моста на набережную.

Судя по кадрам, в данной ситуации больше пострадали сами автомобили. О пострадавших водителях информация не поступала.

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Фото и видео: YouTube/ Фокус Мэн