Видео: водителя Kia Rio увезли на машине реанимации после столкновения с микроавтобусом на Дыбенко

Авария произошла около полуночи 2 июля.

Ночью в Санкт-Петербурге у станции метро "Улица Дыбенко" произошла авария, в ходе которой одному из водителей понадобилась помощь врачей, его увезли в машине реанимации. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Авария произошла около полуночи 2 июля. На перекрестке у метро столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Kia Rio. Как сообщили свидетели аварии, водитель легковушки получил тяжелые травмы.

В KIA водитель совсем плох. До приезда реанимации его положили на заднее сидение и оказывали первую медицинскую помощь. Очевидцы

После этого мужчину увезли в больницу на машине реанимации.

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