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Жуткие кадры из Башкирии: Водитель без прав на грузовике переехал ребенка

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В сети опубликовано видео с моментом наезда грузовика на ребенка с камеры наблюдения.

Жуткое ДТП произошло накануне, 1 июля, в Сибае.

Днем на пересечении улиц Пионерской и Матросова водитель на ассенизаторской машине переехал 8-летнего мальчика, который спешился с велосипеда и переходил проезжую часть. На опубликованном видео видно, что ребенок пытается убежать от грузовика, но машина наезжает на ребенка и переезжает его двумя колесами.

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Как выяснилось, 49-летний водитель был 1,5 года лишен водительских прав из-за пьяного вождения. Также возникли у следователей вопросы и самому грузовику, так как у него нет регистрации.

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Видео: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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