В Чебоксарах полуторагодовалая девочка упала в канализационный колодец

В сети опубликовано видео момента падения ребенка в колодец, который оставили открытым работника коммунальных служб.

Девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев провалилась в канализационный колодец у подъезда своего дома.

Следственный комитет опубликовал видео с моментом падения ребенка. На видео видно, что двое мужчин открыли люк канализационного колодца и вскоре отошли от него. В это время из подъезда вышла женщина, а следом за ней маленькая девочка. Женщина благополучно обошла открытое отверстие в асфальте, а ребенок прямиком направился к колодцу и упал. Ребенка вытащили из 3х метрового колодца и доставили в больницу. У девочки диагностированы ушибы и кровоподтеки.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших его совершению. В ходе следствия также будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию других ответственных должностных лиц указанной организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: Видео из Сиднея, где маленький мальчик упал под поезд метро, провалившись между составом и платформой.

Видео: СУ СК РФ