На набережной Фонтанки ограничат проезд у Невского проспекта

Ремонт дороги планируют завершить к сентябрю.

В Петербурге с 10 мая действуют новые ограничения транспорта. До сентября водители не смогут ездить по набережной Фонтанки у Невского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Центральном районе все лето будут идти ремонтные работы. Кроме того, проезд перекроют и в Невском районе. Речь идет об участке Товарищеского проспекта у у улицы Подвойского. Здесь будут вестись работы по строительству газопровода.

Для пешеходов оборудуют специальные безопасные переходы на время дорожных работ.

Ранее на Piter.tv: безымянные проезды в Московском районе получили "космические" названия.

Фото: Piter.tv