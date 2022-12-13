Безымянные проезды в Московском районе получили "космические" названия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О присвоении наименований безымянным проездам в Московском районе". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Улица Георгия Гречко – от улицы Струве до Орбитальной улицы. Название дано в честь уроженца Ленинграда, летчика-космонавта, дважды Героя СССР Георгия Гречко.
Улица Струве – от Пулковского шоссе до Меридианной улицы. Название дано в честь российских астрономов, первых директоров Пулковской обсерватории Василия Струве и Отто Струве.
Меридианная улица – от улицы Струве до Орбитальной улицы. Названа по Пулковскому меридиану, на котором расположена Пулковская обсерватория.
Орбитальная улица – от Пулковского шоссе до Меридианной улицы.
Решения приняты с учетом наличия в топонимике Московского района Петербурга темы освоения и изучения космоса.
В марте театр "Мюзик-Холл" получил новое официальное название – Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.
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