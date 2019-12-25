Женщина погибла под электричкой на станции "Пригородная" в Ленобласти

Несчастье произошло ранним утром в понедельник.

Около семи утра в понедельник, 8 июня, транспортная полиция получила сообщение о смертельном травмировании человека на станции "Пригородная" в Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, под колесами электрички погибла женщина.

Прибывшие на место транспортные полицейские выяснили, что наезд унес жизнь 53-летней жительницы Выборгского района. Женщина, объяснили в полиции, шла вдоль железнодорожный путей и не реагировала на сигналы поезда. Машинист неоднократно подавал гудки и экстренно затормозил, но избежать наезда на неосторожную женщину не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту случившегося ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Несколькими днями ранее на станции Кикерино в Ленобласти под поездом погиб человек.

Фото: Piter.TV