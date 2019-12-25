На станции Кикерино в Ленобласти под поездом погиб человек

Днем в среду, 3 июня, на железнодорожной станции "Кикерино" в Ленобласти под грузовым поездом погиб человек. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора.
Полицейские установили, что 58-летний погибший был жителем Волосовского района, его личность установили. По факту случившегося ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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