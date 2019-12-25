На Дороге Жизни "Митсубиси" съехал в кювет и намотался на дерево

В результате ДТП один мужчина погиб, второй получил тяжелые травмы.

Рано утром 2 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошла жуткая авария. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, на 32-м километре Дороги Жизни "Митсубиси", двигаясь в направлении от города в сторону Ладожского озера, съехал с дороги в кювет, а после жестко намотался на дерево.

Авария произошла около 5 утра. В результате ДТП пострадали двое мужчин. Один из них скончался от полученных травм, другого увезли в больницу в тяжелом состоянии. Кто именно был за рулем, не уточняется.

На месте аварии работают службы. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти водитель Kia насмерть сбил девушку и скрылся.

Фото: Piter.TV