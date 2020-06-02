В Ленобласти водитель Kia насмерть сбил девушку и скрылся

Автомобилиста задержали инспекторы ДПС ОГИБДД.

Вечером 1 июня в Подпорожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибла девушка 2002 года рождения. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла около 22 часов у дома №49 на Комсомольской улице в Вознесенье. Мужчина 1987 года рождения, управляя Kia Rio, наехал на девушку, которая вместе с подругой двигалась по правой обочине по ходу движения автомобилей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Водитель Kia Rio с места аварии скрылся, однако чуть позже был найден инспекторами ДПС ОГИБДД по Подпорожскому району Ленобласти. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что водитель Hyundai погиб после столкновения с фурой и отбойником на трассе М-10.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.