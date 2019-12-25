Водитель Hyundai погиб после столкновения с фурой и отбойником на трассе М-10

Погибший по неустановленным причинам вылетел на полосу встречного движения.

Поздно вечером 1 июня в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Авария произошла около 23:15 на 617-м км трассы "Россия" (М-10) в городе Любань. Водитель Hyundai 1989 года рождения по неустановленным причинам вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. После этого иномарка впечаталась в отбойник перед пешеходным переходом.

В результате ДТП водитель Hyundai скончался во время госпитализации в ЦРБ.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на Большом проспекте Васильевского острова сбили двух пешеходов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Константин Жуков