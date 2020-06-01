На Большом проспекте Васильевского острова сбили двух пешеходов

Пострадавших доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Как стало известно Piter.TV, вечером в понедельник, 1 июня, на Большом проспекте Васильевского острова произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, что автомобиль занесло, и он практически "впечатал" двоих пешеходов в светофор. Сообщается, что им повезло: петербуржцев с травмами средней тяжести госпитализировали. Источник редакции уточняет, что причиной аварии стало столкновение двух транспортных средств.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на проспекте Непокоренных скончался ребенок.

Видео: Piter.TV