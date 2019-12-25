В результате ДТП на проспекте Непокоренных скончался ребенок

Мальчик переезжал пешеходный переход на велосипеде.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 июня около 19:30 на на проспекте Непокоренных у дома №72 69-летний водитель-мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе.

Сообщается, что мужчина двигался на "Сузуки сх4" от Пискаревского проспекта в сторону площади Мужества и сбил мальчика на велосипеде в возрасте 14 лет. Ребенок скончался от полученных травм.

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Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте