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В результате ДТП на проспекте Непокоренных скончался ребенок
Сегодня, 21:21
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smirenny

В результате ДТП на проспекте Непокоренных скончался ребенок

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Мальчик переезжал пешеходный переход на велосипеде.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 июня около 19:30 на на проспекте Непокоренных у дома №72 69-летний водитель-мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе.

Сообщается, что мужчина двигался на "Сузуки сх4"  от Пискаревского проспекта в сторону площади Мужества и сбил мальчика на велосипеде в возрасте 14 лет. Ребенок скончался от полученных травм. 

Ранее мы писали, что момент ДТП с Yamaha на Приморском шоссе попал на видео.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте

Теги: дтп, погиб ребенок, сбили ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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