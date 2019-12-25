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Поезд сбил человека на станции Дивенская в Ленобласти
Сегодня, 11:36
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himif

Поезд сбил человека на станции Дивенская в Ленобласти

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Погибший переходил пути прямо перед движущимся составом.

Вечером воскресенья, 28 июня, на железнодорожной станции Дивенская в Гатчинском районе Ленобласти произошло несчастье: электропоезд насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснилось, 45-летний петербуржец переходил железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. Известно, что состав следовал со станции Петербург-Псков. Личность погибшего установлена, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что на КАД в Московском районе пешехода сбили насмерть.

Фото: Piter.TV

Теги: поезд, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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