Поезд сбил человека на станции Дивенская в Ленобласти

Погибший переходил пути прямо перед движущимся составом.

Вечером воскресенья, 28 июня, на железнодорожной станции Дивенская в Гатчинском районе Ленобласти произошло несчастье: электропоезд насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснилось, 45-летний петербуржец переходил железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. Известно, что состав следовал со станции Петербург-Псков. Личность погибшего установлена, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что на КАД в Московском районе пешехода сбили насмерть.

Фото: Piter.TV