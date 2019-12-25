На КАД в Московском районе пешехода сбили насмерть

По факту происшествия проводится проверка.

Вечером в субботу, 20 июня, в Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Подробности сообщили в дорожной полиции города и области. Уточняется, что авария произошла на 69-м километре внешней КАД.

По предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем "Фольксваген поло" ехала по кольцевой и врезалась в остановившийся "ВАЗ". После этого автомобиль отлетел на пешехода, который до этого был пассажиром отечественной легковушки. 40-летний пешеход погиб на месте происшествия. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском проспекте на байкера после ДТП рухнул его собственный мотоцикл. Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

Фото: Piter.tv