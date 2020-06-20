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fvbykov
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На Приморском проспекте на байкера после ДТП рухнул его собственный мотоцикл

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Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

Авария на Приморском проспекте, 37 попала на камеры наблюдения. Видео оказалось в нашем распоряжении. ДТП произошло вечером 20 июня у дома №37 по проспекту. 

На кадрах можно заметить, как байк врезается в автомобиль и переворачивается в воздухе. Неприятным фактом стало падение части двухколесного транспорта в паховую зону его водителя. Информация о его состоянии пока не прояснена.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Кубинской и Благодатной перевернулся самосвал. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, байкер, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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