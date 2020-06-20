На перекрестке Кубинской и Благодатной перевернулся самосвал

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером в субботу, 20 июня на перекрестке Кубинской и Благодатной улиц в Петербурге опрокинулся самосвал с бетонными конструкциями. В распоряжении Piter.tv появился момент ДТП с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель на высокой скорости пытался повернуть налево, но груз в кузове от такого ускорения завалился набок, отчего автомобиль перевернулся.

Ранее мы сообщали о том, что два автомобиля столкнулись на Будапештской улице. На видео можно разглядеть, что у одной из машин сильно повредился капот.

Видео: Piter.tv